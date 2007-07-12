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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3982398339843985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:02

  omb написав:
  rollo написав:
  ramzes4 написав:В сильпошном приложении можно просканировать штрих-код и получить цену на него. Справа вверху на главном экране.

Век живи - век учись.
До этого я в сильпо года три не ходил.
Если бы не Фарсик с онлайн кешбэками на продукты, то и дальше бы не ходил.
ну вообще-то туда укрсиб погнал :) держателей нью кард

Есть и такая карта, но сильпо далеко. Однако, за 8 прОцентов можно было попробовать. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

У веб-банкінгу назва Депозитки підсвічюється червоним текстом. Баланс майже 15000. До чого це?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12

  KVV написав:Сьогодні СЕПи з Фарса ходять нормально?
З 12:00 або Фарс тримає, або Укрсиб не зараховує мою 10ку :(


уже, наверно, неактуально, но в 15 отправленные на УкрКап в 19 (проверил, так-то раньше) были зачислены
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:58

  cohan написав:уже, наверно, неактуально, но в 15 отправленные на УкрКап в 19 (проверил, так-то раньше) были зачислены

В Укрсибі зарахували в 18:43
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, если в интернет банк выбрать: переводы-переводы клиентам банка, то до какого времени можно отправить, чтобы деньги зашли в этот же день? А то регламента у них не нахожу.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

акет написав:Подскажите, если в интернет банк выбрать: переводы-переводы клиентам банка, то до какого времени можно отправить, чтобы деньги зашли в этот же день? А то регламента у них не нахожу.
В опер время доходит за несколько минут. Когда проходит факт зачисление неясно, т.к. выписка на следующий день.
lel
 
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