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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3983398439853986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:06

Дякую, піду тестувати :wink:
Rainbow
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:24

с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35

  emeta написав:с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?

По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.
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Повідомлень: 2785
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