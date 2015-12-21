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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:24
с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:55
с Коко дебет виза снимал в сутки 20к. в несколько подходов в банкоматах других банков, лимит поднимал в мобильном приложении
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:14
Це чому в Фарсі кредити не давали фізикам?
А шо в березні і квітні буде?
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