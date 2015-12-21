Додано: Вів 07 кві, 2020 11:24

с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?

Есть тут какие либо лимиты?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

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