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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3983398439853986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:06

Дякую, піду тестувати :wink:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:24

с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35

  emeta написав:с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?

По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:55

  unlock написав:
  emeta написав:с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?

По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.

с Коко дебет виза снимал в сутки 20к. в несколько подходов в банкоматах других банков, лимит поднимал в мобильном приложении
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:14

Це чому в Фарсі кредити не давали фізикам?
http://finbalance.com.ua/news/yaki-banki-naysuttvishe-skorotili-kreditniy-portfel-fizosib-z-pochatku-roku
А шо в березні і квітні буде? :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:47

  velvet написав:
  unlock написав:
  emeta написав:с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?

По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.

с Коко дебет виза снимал в сутки 20к. в несколько подходов в банкоматах других банков, лимит поднимал в мобильном приложении

В банкоматах не пробовал суммы больше 2тыс, зато в кассе-Форварда без вопросов давали 50тыс.

Завтра наверное попробую повторить.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:23

коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали. :P
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:56

а сунуть не?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:00

  Игорь Алексеевич написав:коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали. :P
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??

из этих трёх:
1. ощад - самый плохой
2. овал - может повезет, если недавно заряжали, и то прийдётся покопаться в меню
3. пумб - вероятен успех
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:06

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали. :P
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??

из этих трёх:
1. ощад - самый плохой
2. овал - может повезет, если недавно заряжали, и то прийдётся покопаться в меню
3. пумб - вероятен успех


ок))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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