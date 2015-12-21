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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 11:06
Дякую, піду тестувати
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Rainbow
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:24
с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:35
emeta написав:
с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.
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unlock
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:55
unlock написав: emeta написав:
с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.
с Коко дебет виза снимал в сутки 20к. в несколько подходов в банкоматах других банков, лимит поднимал в мобильном приложении
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velvet
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Додано: Вів 07 кві, 2020 19:14
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:47
velvet написав: unlock написав: emeta написав:
с дебетной можно снять в банкоматах тысяч пятьдесят? возможно с разных банкоматов?
Есть тут какие либо лимиты?
По голдам лимит 16к в сутки по простым 8к в сутки. Поднимать или через телеграм или через звонок в саппорт.
с Коко дебет виза снимал в сутки 20к. в несколько подходов в банкоматах других банков, лимит поднимал в мобильном приложении
В банкоматах не пробовал суммы больше 2тыс, зато в кассе-Форварда без вопросов давали 50тыс.
Завтра наверное попробую повторить.
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vpchelko
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:23
коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали.
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:56
а сунуть не?
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v57
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:00
Игорь Алексеевич написав:
коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали.
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??
из этих трёх:
1. ощад - самый плохой
2. овал - может повезет, если недавно заряжали, и то прийдётся покопаться в меню
3. пумб - вероятен успех
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:06
Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
коко дебит в каких банкоматах можно снять без комиссии 3тыс.грн.?
а то хочется купить фруктов под домом у частников.
а им только нал. нужен. про терминалы они не слышали.
рядом есть банкоматы авал, ощад, пумб. какой лучше даёт??
из этих трёх:
1. ощад - самый плохой
2. овал - может повезет, если недавно заряжали, и то прийдётся покопаться в меню
3. пумб - вероятен успех
ок))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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