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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:40
Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам
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chipmunk
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:41
Кэшбэк пришел по дебитке Коко
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lel
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:47
chipmunk написав:
Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам
В сильпо например этот ассистент пикает своей "картой сотрудника", и типа подписывается, что типа "проверил возраст" (нажимает на терминале кнопку с похожим текстом)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54
lel написав:
Кэшбэк пришел по дебитке Коко
Lel, Ви писали, що покупка на f.ua проходила з MCC 5732. Робив покупку у березні, не дали кешбек за неї, хоча по ідеї повинна було пройти по категорії "техніка". Ви через liqpay платили?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18
apostol написав: lel написав:
Кэшбэк пришел по дебитке Коко
Lel, Ви писали, що покупка на f.ua проходила з MCC 5732. Робив покупку у березні, не дали кешбек за неї, хоча по ідеї повинна було пройти по категорії "техніка". Ви через liqpay платили?
Купив монітор в КТС - кешбеку нема. Робіть висновки що це за банк. Купував в магазині, розраховувався на касі.
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