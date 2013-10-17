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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кэшбэк пришел по дебитке Коко
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:47
В сильпо например этот ассистент пикает своей "картой сотрудника", и типа подписывается, что типа "проверил возраст" (нажимает на терминале кнопку с похожим текстом)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Купив монітор в КТС - кешбеку нема. Робіть висновки що це за банк. Купував в магазині, розраховувався на касі.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:18
Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мені за Маркс Спенсер чесно 7% на кредитку налили.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже неделю бьюсь над проблемой созданной банком.
Пьітался открьіть депозит с переводом денег с картьі другого банка. С картьі другого банка деньги списались, заявка на открьітие депозита отклонена: "платеж не найден".
Сначала кормили обещаниями "деньги скоро вернутся на карту". Спустя три дня сумма из заблокированньіх перекочевала в окончательно проведенньіе и поскольку перевод делался через приложение Форвард-банка банк которому принадлежит карта умьіл руки (и я в принципе их понимаю, они со своей стороньі все вьіполнили).
Форвард-банк продолжает "не видеть" сбойнувшую транзакцию и теперь просит написать заявление на поиск денег. Про персонал отделения писать особо нечего: стандартно пьітались отбиться от проблемьі не вникая в нее. Заявление приняли, теперь ждать ответа 30 дней.
Mind the gap.
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