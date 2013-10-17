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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3985398639873988>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кэшбэк пришел по дебитке Коко
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:47

  chipmunk написав:Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам

В сильпо например этот ассистент пикает своей "картой сотрудника", и типа подписывается, что типа "проверил возраст" (нажимает на терминале кнопку с похожим текстом)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:54

  lel написав:Кэшбэк пришел по дебитке Коко

Lel, Ви писали, що покупка на f.ua проходила з MCC 5732. Робив покупку у березні, не дали кешбек за неї, хоча по ідеї повинна було пройти по категорії "техніка". Ви через liqpay платили?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol написав:
  lel написав:Кэшбэк пришел по дебитке Коко

Lel, Ви писали, що покупка на f.ua проходила з MCC 5732. Робив покупку у березні, не дали кешбек за неї, хоча по ідеї повинна було пройти по категорії "техніка". Ви через liqpay платили?
Купив монітор в КТС - кешбеку нема. Робіть висновки що це за банк. Купував в магазині, розраховувався на касі.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:18

Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мені за Маркс Спенсер чесно 7% на кредитку налили.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже неделю бьюсь над проблемой созданной банком.

Пьітался открьіть депозит с переводом денег с картьі другого банка. С картьі другого банка деньги списались, заявка на открьітие депозита отклонена: "платеж не найден".

Сначала кормили обещаниями "деньги скоро вернутся на карту". Спустя три дня сумма из заблокированньіх перекочевала в окончательно проведенньіе и поскольку перевод делался через приложение Форвард-банка банк которому принадлежит карта умьіл руки (и я в принципе их понимаю, они со своей стороньі все вьіполнили).

Форвард-банк продолжает "не видеть" сбойнувшую транзакцию и теперь просит написать заявление на поиск денег. Про персонал отделения писать особо нечего: стандартно пьітались отбиться от проблемьі не вникая в нее. Заявление приняли, теперь ждать ответа 30 дней.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов? Созданный в 10-30 СЭП на небольшую в принципе сумму (меньше 2к грн.) провисел в статусе "в обработке" где-то до 18 часов (в 17-30 был еще "в обработке" и в выписке не отображался, а в 18 с хвостиком поменял статус на "отправлен" и стал виден в расходной части выписки). До банка получателя сумма в итоге не добралась (если вообще прошла по скунсовскому корсчету). ИМХО - мелко. И ладно это был малозначительный перевод денег в принципе, а если бы это было гашение кредитки - нехорошо ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:35

  chipmunk написав:Хто знає, як в кишені додатком купити алкоголь і т.п. ? Пише звернутись до адміна, а асистенти ніфіга не тямлять і пропонують платити традиційно. Пробував сканувати додатком картку асистента фігвам
надо сосканировать карту администратора или возможно охраны, у меня работает
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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