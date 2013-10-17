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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3985398639873988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:54

Flamingo, отправлял сегодня СЭП после 15:00, в 18:00 уже был в ТАСе.
apostol
 
Повідомлень: 230
З нами з: 24.12.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов?

В моем случае это был не СЭП а перевод а-ля с карты на карту. Только в финале деньги должны были попасть не на карту, а сразу на депозит.

Хреново что в их модной финтехпрограмме у операций нет никаких вменяемых идентификаторов и объяснять проблему операционистам приходиться на пальцах. Плюс выписка размазана между несколькими местами, как в программе интернет-банка, так и похоже в их ОДБ - операционистки не нашли там никаких следов операции.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 540
З нами з: 06.08.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol написав:Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
Платил в прошлом году два раза Симой. Сначала маленькую сумму. Звонил узнавал МСС. Затем крупную - тоже получил.
Значит изменили. Спасибо за информацию - вычеркиваем.
lel
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 10.12.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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  #<1 ... 3985398639873988
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