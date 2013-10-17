Flamingo написав:
А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов?
В моем случае это был не СЭП а перевод а-ля с карты на карту. Только в финале деньги должны были попасть не на карту, а сразу на депозит.
Хреново что в их модной финтехпрограмме у операций нет никаких вменяемых идентификаторов и объяснять проблему операционистам приходиться на пальцах. Плюс выписка размазана между несколькими местами, как в программе интернет-банка, так и похоже в их ОДБ - операционистки не нашли там никаких следов операции.