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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3985398639873988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:54

Flamingo, отправлял сегодня СЭП после 15:00, в 18:00 уже был в ТАСе.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов?

В моем случае это был не СЭП а перевод а-ля с карты на карту. Только в финале деньги должны были попасть не на карту, а сразу на депозит. Перевод делался именно в программе Форварда.

Хреново что в их модной финтехпрограмме у операций нет никаких вменяемых идентификаторов и объяснять проблему операционистам приходиться на пальцах. Плюс выписка размазана между несколькими местами, как в программе интернет-банка, так и похоже в их ОДБ - операционистки не нашли там никаких следов операции.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 08 кві, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

apostol написав:Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
Платил в прошлом году два раза Симой. Сначала маленькую сумму. Звонил узнавал МСС. Затем крупную - тоже получил.
Значит изменили. Спасибо за информацию - вычеркиваем.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:46

  apostol написав:Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)


Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано :) вот думаю, как узнать за что порезал
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:07

  Alex_TT написав:
Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано :) вот думаю, как узнать за что порезал

Моя оплата прошла с помощью сервиса liqpay, поэтому у них же узнал MCC код транзакции.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:12

  apostol написав:
  Alex_TT написав:
Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано :) вот думаю, как узнать за что порезал

Моя оплата прошла с помощью сервиса liqpay, поэтому у них же узнал MCC код транзакции.


Погятно, спасибо за инфо.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:49

  apostol написав:Flamingo, отправлял сегодня СЭП после 15:00, в 18:00 уже был в ТАСе.

Аналогічно...в Комсу2 добіг платьожик.
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