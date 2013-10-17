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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:54
Flamingo, отправлял сегодня СЭП после 15:00, в 18:00 уже был в ТАСе.
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apostol
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:37
Flamingo написав:
А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов?
В моем случае это был не СЭП а перевод а-ля с карты на карту. Только в финале деньги должны были попасть не на карту, а сразу на депозит. Перевод делался именно в программе Форварда.
Хреново что в их модной финтехпрограмме у операций нет никаких вменяемых идентификаторов и объяснять проблему операционистам приходиться на пальцах. Плюс выписка размазана между несколькими местами, как в программе интернет-банка, так и похоже в их ОДБ - операционистки не нашли там никаких следов операции.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:43
apostol написав:Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
Платил в прошлом году два раза Симой. Сначала маленькую сумму. Звонил узнавал МСС. Затем крупную - тоже получил.
Значит изменили. Спасибо за информацию - вычеркиваем.
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lel
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:46
apostol написав:
Сам відповім з приводу магазину Фотос (Fotos) F.ua Оплата в Інтернеті через Лікпей пройшла з MCC 5399, тому питань до Форварда щодо кешбеку немає. Форумчанин lel дезінформував з приводу MCC, або вони його змінили, або у них рандомний МСС)
Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано
вот думаю, как узнать за что порезал
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Alex_TT
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:07
Alex_TT написав:
Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано
вот думаю, как узнать за что порезал
Моя оплата прошла с помощью сервиса liqpay, поэтому у них же узнал MCC код транзакции.
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apostol
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:12
apostol написав: Alex_TT написав:
Скажите, пожалуйста, а мсс Вы в форварде узнавали на горячке или каким образом? Мне кэшбэк за март пришёл меньше, чем запланировано
вот думаю, как узнать за что порезал
Моя оплата прошла с помощью сервиса liqpay, поэтому у них же узнал MCC код транзакции.
Погятно, спасибо за инфо.
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Alex_TT
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:49
apostol написав:
Flamingo, отправлял сегодня СЭП после 15:00, в 18:00 уже был в ТАСе.
Аналогічно...в Комсу2 добіг платьожик.
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