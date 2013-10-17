Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?
PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?
PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 09 кві, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36
Ну в ощАд я відправляв по Вашій наводці ...на МК... для відкриття депо
А кредитку тама мені навіть і не пропонують, що дивно - адже кольца "Спаси и сохрани" в мене немає
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Звонок на горячую линию даст ответ и быстрее, и именно по твоему населенному пункту, ну или ближайшему к тебе где работает.
Mind the gap.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
У людей по дюжине карт. 2 дадут точно.
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