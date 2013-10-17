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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3986398739883989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?

PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 09 кві, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36

  clientage написав:
  KVV написав:Відправляв в 14:01 - в ощАд зайшло 18:37.

Як для тестових 10 грн то пофіг, а якби дійсно для погашення кредитки?

Для погашения кредитки важно шобы провели приход нужным днем, т.е. достаточно убедиться, шо ощАд провел текущим оперднем такой приход. А выписка там красивая :)

Ну в ощАд я відправляв по Вашій наводці ...на МК... для відкриття депо

А кредитку тама мені навіть і не пропонують, що дивно - адже кольца "Спаси и сохрани" в мене немає :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?

Звонок на горячую линию даст ответ и быстрее, и именно по твоему населенному пункту, ну или ближайшему к тебе где работает.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa

У людей по дюжине карт. 2 дадут точно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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