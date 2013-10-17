Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?
PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?
PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 09 кві, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36
Ну в ощАд я відправляв по Вашій наводці ...на МК... для відкриття депо
А кредитку тама мені навіть і не пропонують, що дивно - адже кольца "Спаси и сохрани" в мене немає
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Звонок на горячую линию даст ответ и быстрее, и именно по твоему населенному пункту, ну или ближайшему к тебе где работает.
Mind the gap.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
У людей по дюжине карт. 2 дадут точно.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
По дюжне дебетных КОКО? Недавно же писали, что уже и вторую не дают.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:04
Да, теперь у форварда это нормальная практика. Делал платеж в 12.48, статус в иб изменился с Ожидает на Оплаченный в 18.06. В 18.24 пришла смс от Альфы, что деньги зачислены. До этого на все вопросы в поддержку форварда отвечали, что все прошло, все хорошо, ждите 3 дня, альфа долго разносит. Так что таки да, все сепы гонят одним пакетом после 18.00.
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну справедливости ради надо отметить, что не все и не всегда... Сегодня к примеру отправил в 9-55, а в 11-14 сумма была уже на месте. Путь тот же, что и вчера (вчерашняя кстати сегодня зачислилась в 10-04). Думаю, что скунсика периодически "колбасит" - не хватает корсчета в НБУ на все платежи, поэтому кого можно они периодически отодвигают "на вечернюю электричку", когда зайдут клиентские платежи из других банков. В принципе это обычная практика банков, которая обычно наблюдается при кризисе, но звоночек не хороший.
Мои рефералки:
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, в последнее время некоторые сэпы стали задерживаться, но и в приложухе, вот эти вот статусы тоже глючат регулярно. Бывает деньги уже давно на счету, а там у них ещё ожидает
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
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