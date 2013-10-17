RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3987398839893990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa получиться или можно не пробовать?

PS Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 09 кві, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 08.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36

  clientage написав:
  KVV написав:Відправляв в 14:01 - в ощАд зайшло 18:37.

Як для тестових 10 грн то пофіг, а якби дійсно для погашення кредитки?

Для погашения кредитки важно шобы провели приход нужным днем, т.е. достаточно убедиться, шо ощАд провел текущим оперднем такой приход. А выписка там красивая :)

Ну в ощАд я відправляв по Вашій наводці ...на МК... для відкриття депо

А кредитку тама мені навіть і не пропонують, що дивно - адже кольца "Спаси и сохрани" в мене немає :mrgreen:
KVV
 
Повідомлень: 377
З нами з: 29.11.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Точки присутствия (выдачи карт) банка работают?

Звонок на горячую линию даст ответ и быстрее, и именно по твоему населенному пункту, ну или ближайшему к тебе где работает.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 544
З нами з: 06.08.19
Подякував: 113 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Есть КОКО дебет Mastercard. Вторую КОКО дебет Visa

У людей по дюжине карт. 2 дадут точно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:У людей по дюжине карт. 2 дадут точно.

По дюжне дебетных КОКО? Недавно же писали, что уже и вторую не дают.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 908
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:04

  Flamingo написав:А скунсик стал крысятничать при отправке СЭПов? Созданный в 10-30 СЭП на небольшую в принципе сумму (меньше 2к грн.) провисел в статусе "в обработке" где-то до 18 часов (в 17-30 был еще "в обработке" и в выписке не отображался, а в 18 с хвостиком поменял статус на "отправлен" и стал виден в расходной части выписки). До банка получателя сумма в итоге не добралась (если вообще прошла по скунсовскому корсчету). ИМХО - мелко. И ладно это был малозначительный перевод денег в принципе, а если бы это было гашение кредитки - нехорошо ;(

Да, теперь у форварда это нормальная практика. Делал платеж в 12.48, статус в иб изменился с Ожидает на Оплаченный в 18.06. В 18.24 пришла смс от Альфы, что деньги зачислены. До этого на все вопросы в поддержку форварда отвечали, что все прошло, все хорошо, ждите 3 дня, альфа долго разносит. Так что таки да, все сепы гонят одним пакетом после 18.00.
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 14.06.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unlock написав:Так что таки да, все сепы гонят одним пакетом после 18.00.
Ну справедливости ради надо отметить, что не все и не всегда... Сегодня к примеру отправил в 9-55, а в 11-14 сумма была уже на месте. Путь тот же, что и вчера (вчерашняя кстати сегодня зачислилась в 10-04). Думаю, что скунсика периодически "колбасит" - не хватает корсчета в НБУ на все платежи, поэтому кого можно они периодически отодвигают "на вечернюю электричку", когда зайдут клиентские платежи из других банков. В принципе это обычная практика банков, которая обычно наблюдается при кризисе, но звоночек не хороший.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, в последнее время некоторые сэпы стали задерживаться, но и в приложухе, вот эти вот статусы тоже глючат регулярно. Бывает деньги уже давно на счету, а там у них ещё ожидает
Stringer
 
Повідомлень: 10942
З нами з: 23.01.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:У людей по дюжине карт.

У кількості 3 штуки + депозитка. Ітого 4.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33251
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:25

Ребята, это только у меня так или у всех?
Не могу КоКо в мастерпас Сильпо и Кишени привязать, не приходит код из банка, без него никак. СМС отключены. На 0800 код не говорят, не видят.
Rainbow
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3987398839893990>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 32, 33, 34
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
337 57650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 16:10
Козак-характерник
Идея Банк 1 ... 1785, 1786, 1787
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17862 2511082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 15:44
Investor_K
Альфа-Банк 1 ... 8430, 8431, 8432
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84318 9916336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 15:13
lel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16600)
09.04.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.