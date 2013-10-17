Rainbow написав:Ребята, это только у меня так или у всех? Не могу КоКо в мастерпас Сильпо и Кишени привязать, не приходит код из банка, без него никак. СМС отключены. На 0800 код не говорят, не видят.
Ще кажуть шо в телеграм можна підглянути.
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Rainbow написав:Ребята, это только у меня так или у всех? Не могу КоКо в мастерпас Сильпо и Кишени привязать, не приходит код из банка, без него никак. СМС отключены. На 0800 код не говорят, не видят.
Ще кажуть шо в телеграм можна підглянути.
Я вже майже втратив надію, пішов в Телеграм і о ЧУДО Дійсно - Мої продукти - картки - виписка по картці - обираєте потрібнц ііі є всі ті невдалі спроби зареєструватись і той злощасний LOOKUPCODE Не пригадую в своїй історії таких складнощів в реєстрації Done! Дякую!