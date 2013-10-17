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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3987398839893990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 446
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 446
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:27

Rainbow пробуйте привязати не через додаток а через веб-версію на сайті masterpass.com.ua.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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miltador
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Повідомлень: 75
З нами з: 08.01.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:31

  Rainbow написав:Ребята, это только у меня так или у всех?
Не могу КоКо в мастерпас Сильпо и Кишени привязать, не приходит код из банка, без него никак. СМС отключены. На 0800 код не говорят, не видят.

Ще кажуть шо в телеграм можна підглянути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33251
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:42

  miltador написав:Rainbow пробуйте привязати не через додаток а через веб-версію на сайті masterpass.com.ua.


Подтверждаю, через мастерпасс получается.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8815
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:46

  WachtAmRhein написав:
  miltador написав:Rainbow пробуйте привязати не через додаток а через веб-версію на сайті masterpass.com.ua.


Подтверждаю, через мастерпасс получается.

Дякую, через ПК і мастерпасс вийшло.
Зараз ще в додатки спробую підтягнути.
Rainbow
 
Повідомлень: 2779
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Rainbow написав:Ребята, это только у меня так или у всех?
Не могу КоКо в мастерпас Сильпо и Кишени привязать, не приходит код из банка, без него никак. СМС отключены. На 0800 код не говорят, не видят.

Ще кажуть шо в телеграм можна підглянути.

Я вже майже втратив надію, пішов в Телеграм і о ЧУДО :D
Дійсно - Мої продукти - картки - виписка по картці - обираєте потрібнц ііі є всі ті невдалі спроби зареєструватись і той злощасний LOOKUPCODE :!:
Не пригадую в своїй історії таких складнощів в реєстрації :D
Done!
Дякую!
Rainbow
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
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  #<1 ... 3987398839893990
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