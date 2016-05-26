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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3988398939903991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 447
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 447
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:35

  Квесторе_поверніться написав:На яку карту?
Шо за компенсація...якщо не секрет?

Там же есть ссылка на пост с началом истории.

1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка
2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена
3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)
19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка
20. написал письмо с описанием ситуации
21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счете

Вообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:На яку карту?
Шо за компенсація...якщо не секрет?

Там же есть ссылка на пост с началом истории.

1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка
2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена
3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)
19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка
20. написал письмо с описанием ситуации
21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счете

Вообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.

Ок. Зрозумів шо кошти повернули на карту взад і компенсація секрет.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:15

Квесторе_поверніться компенсация 50 гривен за полторы недели отстоя денег на транзите. Как по мне хороший процент :mrgreen:
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Интернет банк все.
unlock
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  unlock написав:Интернет банк все.


може допилюють можливість продажу валюти?
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