Там же есть ссылка на пост с началом истории.
1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка
2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена
3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)
19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка
20. написал письмо с описанием ситуации
21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счете
Вообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.