Додано: Чет 09 кві, 2020 19:35

Квесторе_поверніться написав: На яку карту?

Шо за компенсація...якщо не секрет? На яку карту?Шо за компенсація...якщо не секрет?

Там же есть ссылка на пост с началом истории.1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка20. написал письмо с описанием ситуации21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счетеВообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.