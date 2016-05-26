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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3988398939903991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:35

  Квесторе_поверніться написав:На яку карту?
Шо за компенсація...якщо не секрет?

Там же есть ссылка на пост с началом истории.

1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка
2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена
3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)
19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка
20. написал письмо с описанием ситуации
21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счете

Вообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:На яку карту?
Шо за компенсація...якщо не секрет?

Там же есть ссылка на пост с началом истории.

1. открывал депозит в приложухе форварда, с пополением с карты другого банка
2. деньги с карты ушли, на депозит не пришли, заявка отклонена
3...18 много попыток контактов с обеими банкам в попытках понять где деньги (кто там виноват уж пусть сами разбираются)
19. после того как написал заяву в форвард и операционист принимавший заяву сказал что срок рассмотрения до 30 дней вспомнил что видел на минфине контакты представителя банка
20. написал письмо с описанием ситуации
21. на следующий день, тоесть сегодня, сначала письмо, потом несколько звонков от банка и ... оп-ля, деньги переведены на карту, они зависли на транзинтом счете

Вообще с транзитными счетами проблема уже не в первый раз: несколько раз "воевал" с Михайловским, похожие проблемы были в ОТП, они еще и не признали свою ошибку списав все на "выключенный компьютер". Теперь вот в Форварде. Но не смотря на проблему приятно как быстро и легко решилась проблема и как вежливо общались представители банка.

Ок. Зрозумів шо кошти повернули на карту взад і компенсація секрет.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:15

Квесторе_поверніться компенсация 50 гривен за полторы недели отстоя денег на транзите. Как по мне хороший процент :mrgreen:
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Интернет банк все.
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:22

  unlock написав:Интернет банк все.


може допилюють можливість продажу валюти?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:35

vovakwasov та вечером, если по уму, такое надо делать... до сих пор не заходит
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:47

Все работает , пробуйте .
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:08

Коли треба якраз і ліг, що приложуха що інтернет-банкінг. Неприємно що банк в робочий час дозволяє собі проводити роботи з банкінгом.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вже встав.
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