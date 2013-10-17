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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:11
Кочевник написав:
Вже встав.
і знов ліг
Мабуть якийсь дуже злий баг фіксять.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:10
Все работает , только заходил
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:24
У меня работал и в обед и сейчас.
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rollo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Много читать.
Кто спрашивал, онлайн магазины по всем MCC? как определяют онлайн или не онлайн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:52
proftpd66 написав:
Много читать.
Кто спрашивал, онлайн магазины по всем MCC?
Долго писать. В условиях указано.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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П'ят 10 кві, 2020 17:44
anis
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