Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:11
Кочевник написав:
Вже встав.
і знов ліг
Мабуть якийсь дуже злий баг фіксять.
Mind the gap.
рахунок U K https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Все работает , только заходил
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:24
У меня работал и в обед и сейчас.
rollo
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Много читать.
Кто спрашивал, онлайн магазины по всем MCC? как определяют онлайн или не онлайн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:52
proftpd66 написав:
Много читать.
Кто спрашивал, онлайн магазины по всем MCC?
Долго писать. В условиях указано.
за оформление карты от monobank https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за регистрацию и оплату на Easypay https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн
ingtrans
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:11
до квітня була така акція від банку (див останню сторінку)
https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
її подовжували раніше на новий період, чи в курсі - є продовження чи конєц
greenozon
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