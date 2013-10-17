Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36

В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.

Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.

Практикующий вкладчик.

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