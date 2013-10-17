і знов ліг
Мабуть якийсь дуже злий баг фіксять.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:11
Mind the gap.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Много читать.
Кто спрашивал, онлайн магазины по всем MCC? как определяют онлайн или не онлайн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:52
Долго писать. В условиях указано.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:11
до квітня була така акція від банку (див останню сторінку)
її подовжували раніше на новий період, чи в курсі - є продовження чи конєц
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
Непродуманное закрытие отделения
В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:38
Планирую второй заход на дебетку.
1. При оформлении на ГЛ сразу говорить, что без страховки и смс?
2. Кто-то тут когда-то писал, что нужно также отключить выписку месячную на e-mail через ГЛ, есть такое? В тарифах такого не увидел.
3. Будет прикол, если 2-й раз не дадут.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
А разве доступ к деньгам только через отделение?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
|