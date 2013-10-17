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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3991399239933994>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:07

  iurii44 написав:В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.

на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам
Diman
 
Повідомлень: 456
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:15

  Striker написав:Планирую второй заход на дебетку. :D
1. При оформлении на ГЛ

В отделение не проще зайти?
Vorlon
 
Повідомлень: 8199
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:26

  Vorlon написав:
  Striker написав:Планирую второй заход на дебетку. :D
1. При оформлении на ГЛ

В отделение не проще зайти?

Зайти, потратить время и ничего не получить?
Striker
 
Повідомлень: 292
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:38

  iurii44 написав:В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
так в Киеве всего-то с гулькин нос отделений.. на Спасской работает
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:38

  Diman написав:
  iurii44 написав:В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.

на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам


Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:41

jay2004 ну налик иногда надо ж
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 925
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.

Аналогично, отделение только для получение карт + оформление/снятие (валютного) депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:48

  jay2004 написав:
  Diman написав:
  iurii44 написав:В Оболонском районе Киева проживает 400 000 человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.

на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам


Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.
а рваные и мятые купюры которые нигде не принимают, куда загружать? не в приват же в самом деле
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:53

  omb написав:jay2004 ну налик иногда надо ж


Є багато різних банкоматів, чи Вам постійно потрібно Фонди знімати? А для любителів порваних і мятих купюр, де Ви їх берете? І зараз все майже з карток оплачується...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Diman написав:а рваные и мятые купюры которые нигде не принимают, куда загружать? не в приват же в самом деле

Где Вы их столько берете? :) Я за всю свою жизнь ни разу не сдавал рваные или мятые купюры. По необходимости беру наличку в первом попавшемся банкомате, но это бывает даже не каждый месяц. В отделении бываю, как правило, при получении карт или оформлении/снятии депозита. Что там можно делать на регулярной основе?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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