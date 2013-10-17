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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:07
iurii44 написав:
В Оболонском районе Киева проживает 400 000
человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:15
Striker написав:
Планирую второй заход на дебетку.
1. При оформлении на ГЛ
В отделение не проще зайти?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:26
Vorlon написав: Striker написав:
Планирую второй заход на дебетку.
1. При оформлении на ГЛ
В отделение не проще зайти?
Зайти, потратить время и ничего не получить?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:38
iurii44 написав:
В Оболонском районе Киева проживает 400 000
человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
так в Киеве всего-то с гулькин нос отделений.. на Спасской работает
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:38
Diman написав: iurii44 написав:
В Оболонском районе Киева проживает 400 000
человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам
Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.
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jay2004
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:41
jay2004 ну налик иногда надо ж
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:42
jay2004 написав:
Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.
Аналогично, отделение только для получение карт + оформление/снятие (валютного) депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:48
jay2004 написав: Diman написав: iurii44 написав:
В Оболонском районе Киева проживает 400 000
человек и было одно отделение банка на ул.Тимошенко. Его закрыли оставив жителей района без доступа к своим деньгам. Банк повел себя как ненадежный финансовый партнер. Следует задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.
Следует сказать что другие банки не закрывали свою работу в Оболонском районе.
на васильковской тоже "оптимизировали" вместе с доступом к банкоматам
Вообще не понимаю воя... Для меня банк - только для первичной идентификации и получения карточки (хотя сейчас много кто доставляет курьером, даже тот же Форвард в Киеве). Дальше всё полностью дистационно.
а рваные и мятые купюры которые нигде не принимают, куда загружать? не в приват же в самом деле
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Diman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:53
omb написав:jay2004
ну налик иногда надо ж
Є багато різних банкоматів, чи Вам постійно потрібно Фонди знімати? А для любителів порваних і мятих купюр, де Ви їх берете? І зараз все майже з карток оплачується...
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jay2004
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:54
Diman написав:
а рваные и мятые купюры которые нигде не принимают, куда загружать? не в приват же в самом деле
Где Вы их столько берете?
Я за всю свою жизнь ни разу не сдавал рваные или мятые купюры. По необходимости беру наличку в первом попавшемся банкомате, но это бывает даже не каждый месяц. В отделении бываю, как правило, при получении карт или оформлении/снятии депозита. Что там можно делать на регулярной основе?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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