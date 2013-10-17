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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3991399239933994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:02

  Striker написав:Зайти, потратить время и ничего не получить?

Это про кредитную. Про дебетную обществу ИМХО не известны случаи (кроме вашего) когда зашёл и не получил (про первую карту так точно). Я лично дважды заходил и получал сразу (в декабре и марте).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:54

  Vorlon написав:
  Striker написав:Планирую второй заход на дебетку. :D
1. При оформлении на ГЛ

В отделение не проще зайти?

Ну я так понимаю, что рефералки еще работают - то почему бы тогда и не через ГЛ?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:55

  Vorlon написав:
  Striker написав:Зайти, потратить время и ничего не получить?

Это про кредитную. Про дебетную обществу ИМХО не известны случаи (кроме вашего) когда зашёл и не получил (про первую карту так точно). Я лично дважды заходил и получал сразу (в декабре и марте).
Тут кто-то писал, чоо дебетку не дали. Причем первую
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4409
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 957 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:01

Striker и писал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:05

  Flamingo написав:Тут кто-то писал, чоо дебетку не дали. Причем первую

Как раз мне и не дали. Вижу несколько вариантов:
1. За пару дней до Форварда получил кредитки Моно, ТАС (без лимита).
2. Оформлял на ГЛ по рефке КоКо кредитку, минут 20 где-то мурыжили и в самом конце начала спрашивать рабочий номер и друзей, я не дал и сказал отменять заявку. На след. день оформлял также по рефке Дебетку, заявку сделали и сразу пришла смс "Відмова". Может из-за кредитки меня забанили. :shock:
3. Что-то с рефкой?
Ради интереса сходил тогда в отделение, ничего не сказали, просто отказ и всё. Сказали через 31 день повторить.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Что там можно делать на регулярной основе?

Постоять в очереди в кассу чтобы оплатить коммуналку, пообщаться с другими пенсионерами, обсудить продпайки от власти, сравнить с наборами папередников.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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