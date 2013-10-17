Это про кредитную. Про дебетную обществу ИМХО не известны случаи (кроме вашего) когда зашёл и не получил (про первую карту так точно). Я лично дважды заходил и получал сразу (в декабре и марте).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:02
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:54
Ну я так понимаю, что рефералки еще работают - то почему бы тогда и не через ГЛ?
Мои рефералки:
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:55
Тут кто-то писал, чоо дебетку не дали. Причем первую
Мои рефералки:
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:01
Striker и писал.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:05
Как раз мне и не дали. Вижу несколько вариантов:
1. За пару дней до Форварда получил кредитки Моно, ТАС (без лимита).
2. Оформлял на ГЛ по рефке КоКо кредитку, минут 20 где-то мурыжили и в самом конце начала спрашивать рабочий номер и друзей, я не дал и сказал отменять заявку. На след. день оформлял также по рефке Дебетку, заявку сделали и сразу пришла смс "Відмова". Может из-за кредитки меня забанили.
3. Что-то с рефкой?
Ради интереса сходил тогда в отделение, ничего не сказали, просто отказ и всё. Сказали через 31 день повторить.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Постоять в очереди в кассу чтобы оплатить коммуналку, пообщаться с другими пенсионерами, обсудить продпайки от власти, сравнить с наборами папередников.
Mind the gap.
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