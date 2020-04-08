jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:28
jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:34
Банк щось міняє по карткам із 15 квітня (фіг його знає як ідентифікувати зміни)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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