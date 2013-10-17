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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3992399339943995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:28

jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда :)
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:34

Банк щось міняє по карткам із 15 квітня (фіг його знає як ідентифікувати зміни)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-umov-ba/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:09

Там мне кажется больше про кредитные карточки и как будут высчитывать кредит
diplomnet
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