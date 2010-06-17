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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3992399339943995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:28

jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда :)
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:34

Банк щось міняє по карткам із 15 квітня (фіг його знає як ідентифікувати зміни)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-umov-ba/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:09

Там мне кажется больше про кредитные карточки и как будут высчитывать кредит
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі, а як тутечки КЛ просити на кредитку без ліміту? Звернення через КЦ нічого не дало, хоч є немаленький депо...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:06

  kreuz написав:Друзі, а як тутечки КЛ просити на кредитку без ліміту? Звернення через КЦ нічого не дало, хоч є немаленький депо...

мабуть тільки через доброго менеджера в відділенні, були тут такі повідомлення
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:51

в Днепре открыли 2 отделение може того.. жизнь налаживается?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:02

  omb написав:в Днепре открыли 2 отделение може того.. жизнь налаживается?

О, завтра как раз туда зайду. :D
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:45

Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:49

  Искатель написав:Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.

Я надеялся, шо оно в Выписке и появится када время прийдет -- в начале ПП. Ждусс
Или в Телегу лезть?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

в Днепре открыли 2 отделение може того.. жизнь налаживается?
Скорее, надо собирать дань с кредитчиков, которым теперь сложно до привокзалья добираться.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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