jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:28
jay2004
по можливості звісно користаю, зазвичай СЕП
а от із валютою - бяда
а колись памятаю часи були кращі - навіть АТМ були валютні!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:34
Банк щось міняє по карткам із 15 квітня (фіг його знає як ідентифікувати зміни)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 кві, 2020 09:09
Там мне кажется больше про кредитные карточки и как будут высчитывать кредит
Додано: Нед 12 кві, 2020 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі, а як тутечки КЛ просити на кредитку без ліміту? Звернення через КЦ нічого не дало, хоч є немаленький депо...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:06
мабуть тільки через доброго менеджера в відділенні, були тут такі повідомлення
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:51
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:02
О, завтра как раз туда зайду.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:45
Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:49
Я надеялся, шо оно в Выписке и появится када время прийдет -- в начале ПП. Ждусс
Или в Телегу лезть?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скорее, надо собирать дань с кредитчиков, которым теперь сложно до привокзалья добираться.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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