в телеге, приложении, и в выписке - нет суммы для грейса.
только в поддогретой линии можно узнать
З.Ы. пробовать надо подключить выписку на мыло ,
которую присылают раз в месяц после РД
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:31
в телеге, приложении, и в выписке - нет суммы для грейса.
только в поддогретой линии можно узнать
З.Ы. пробовать надо подключить выписку на мыло ,
которую присылают раз в месяц после РД
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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