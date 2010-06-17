RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3993399439953996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:31

  Искатель написав:Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.


в телеге, приложении, и в выписке - нет суммы для грейса.

только в поддогретой линии можно узнать

З.Ы. пробовать надо подключить выписку на мыло ,
которую присылают раз в месяц после РД
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 22.01.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:36

Которая за 17грн/мес?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31020
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15

Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11056
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6719 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3993399439953996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8439, 8440, 8441
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84404 9931864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 18:33
cdj2
Місто Банк 1 ... 68, 69, 70
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
693 139722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 18:01
БОБЁР
ОКСІ БАНК 1 ... 34, 35, 36
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
357 60278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 14:33
miltador

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.