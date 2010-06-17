Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15

Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.

У меня кредитки тут нет, не могу проверить

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин