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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:31
Искатель написав:
Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.
в телеге, приложении, и в выписке - нет суммы для грейса.
только в поддогретой линии можно узнать
З.Ы. пробовать надо подключить выписку на мыло ,
которую присылают раз в месяц после РД
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:36
Которая за 17грн/мес?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:27
clientage написав:
Которая за 17грн/мес?
А в этой нет?
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується
Но это для Выручалки, для Коко вообще таких пунктов нет
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:41
vollena71 написав: clientage написав:
Которая за 17грн/мес?
А в этой нет?
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується
Но это для Выручалки, для Коко вообще таких пунктов нет
Т.е. намекаете, шо тут и выписка на мыло нашару? Нуна попробовать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46
Вкладчик1234 написав:
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Нет там ничего нового про кредитки. Про кредиты может и есть (выписка и график погашения, сумма для полного гашения кредита), но кредитов у меня нет.
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