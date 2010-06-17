|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:31
Искатель написав:
Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.
в телеге, приложении, и в выписке - нет суммы для грейса.
только в поддогретой линии можно узнать
З.Ы. пробовать надо подключить выписку на мыло ,
которую присылают раз в месяц после РД
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:36
Которая за 17грн/мес?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31024
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2476 раз.
- Подякували: 3610 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 кві, 2020 19:15
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6720 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:27
clientage написав:
Которая за 17грн/мес?
А в этой нет?
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується
Но это для Выручалки, для Коко вообще таких пунктов нет
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2470
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:41
vollena71 написав: clientage написав:
Которая за 17грн/мес?
А в этой нет?
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується
Но это для Выручалки, для Коко вообще таких пунктов нет
Т.е. намекаете, шо тут и выписка на мыло нашару? Нуна попробовать
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31024
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2476 раз.
- Подякували: 3610 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:46
Вкладчик1234 написав:
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Нет там ничего нового про кредитки. Про кредиты может и есть (выписка и график погашения, сумма для полного гашения кредита), но кредитов у меня нет.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 23:54
Вкладчик1234 написав:
Обновилось андроид-приложение, в списке изменений что-то про кредиты.
У меня кредитки тут нет, не могу проверить
Основной функционал не изменился - переводы тудым сюдым - все чинно благородно
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 07:17
clientage написав: Искатель написав:
Вопрос на засыпку: а как увидеть в веб ИБ или в мобильном приложении сумму для погашения в льготном периоде?
Раньше это все было в выписке, теперь этого нет.
Я надеялся, шо оно в Выписке и появится када время прийдет -- в начале ПП. Ждусс
Или в Телегу лезть?
Время пришло, в выписке - не появилось.
Дело в том, что... это первый месяц, когда я решил испытать прелесть льготного периода. До этого (признаюсь, к своему стыду) я погашал к расчетной дате (были небольшие траты по карте). А тут решился. Заодно убедился, что все страховки на самом деле отключены
Буду лезть в Телегу.
Вчера звонил на горячую линию, там сказали "Еще не видим, позвоните завтра (т.е. сегодня)". Прикольно так...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3574
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1694 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Вів 14 кві, 2020 11:29
Искатель написав:
Время пришло, в выписке - не появилось.
Дело в том, что... это первый месяц, когда я решил испытать прелесть льготного периода. До этого (признаюсь, к своему стыду) я погашал к расчетной дате (были небольшие траты по карте). А тут решился. Заодно убедился, что все страховки на самом деле отключены
Буду лезть в Телегу.
Вчера звонил на горячую линию, там сказали "Еще не видим, позвоните завтра (т.е. сегодня)". Прикольно так...
Мне тоже интересно. Тоже испытываю в первый раз грейс.
Когда расчетная дата?
И что смотреть в Телеге? По моему, там тоже ничего нет.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:01
vollena71 написав: clientage написав:
Которая за 17грн/мес?
А в этой нет?
10.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою не тарифікується
Но это для Выручалки, для Коко вообще таких пунктов нет
В теории - да, такой улуги в тарифах нет.
Но на практике я с января продолжаю получать выписку по КоКо на почту после каждой РД.
(хотя услуга изначально подключалась к Выручалка Мах в 2017 году)
**
И КЦ утверждает , что такой улуги в тарифах КоКо нет (думаю пока нет).
Более того, КЦ вчера утверждали , что сумма по грейсу есть в выписке,
которую формирует приложение..... Но позже ответила, что все таки в приложении нет ссуммы грейса. Короче только звонить надо по грейсу((
***
ксатити, такую выписку мне раньше печатала знакомая в отделении - формируется в первый день после РД. Но потом им запретили их давать клиентам.
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|84416
|9934031
|
|
|359
|60622
|
|
|693
|139880
|
Пон 13 кві, 2020 18:01
БОБЁР
|