Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки
и чо делать
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки
и чо делать
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:57
Написать запрос через ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:09
Фух, ложная тревога просто выписка за карту выпущенную 13 пришла раньше кредитки за 11
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот кстати, из услуг которых нет - у меня выписки оказывается приходят по кредитке и одной из дебеток
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже и от ТАСа по-умолчанию пришло вознаграждение за рекомендацию Пудры, а вот Форвард 4-ю неделю всё никак "не мычит, ни телится", не хочет видать делится), всё на какой-то техсбой списывают, и одно и тоже талдычат, мол ожидайте...
При этом не преминули позвонить и снова предложить открыть кококредитку, и это при уже открытой. Мож действительно у них сбой))
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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