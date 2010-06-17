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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3994399539963997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки :-(
и чо делать :cry:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:57

  Stringer написав:Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки :-(
и чо делать :cry:

Написать запрос через ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:09

  clientage написав:
  Stringer написав:Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки :-(
и чо делать :cry:

Написать запрос через ИБ

Фух, ложная тревога :) просто выписка за карту выпущенную 13 пришла раньше кредитки за 11
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вот кстати, из услуг которых нет - у меня выписки оказывается приходят по кредитке и одной из дебеток
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже и от ТАСа по-умолчанию пришло вознаграждение за рекомендацию Пудры, а вот Форвард 4-ю неделю всё никак "не мычит, ни телится", не хочет видать делится), всё на какой-то техсбой списывают, и одно и тоже талдычат, мол ожидайте...
При этом не преминули позвонить и снова предложить открыть кококредитку, и это при уже открытой. Мож действительно у них сбой))
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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