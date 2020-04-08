Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки
и чо делать
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Додано: Вів 14 кві, 2020 12:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот блин, мне в этом месяце, вместо выписки по кредитке, прислали выписку по одной из дебеток, у которой дата получения близко с датой рд кредитки
и чо делать
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:57
Написать запрос через ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:09
Фух, ложная тревога просто выписка за карту выпущенную 13 пришла раньше кредитки за 11
Додано: Вів 14 кві, 2020 13:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот кстати, из услуг которых нет - у меня выписки оказывается приходят по кредитке и одной из дебеток
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже и от ТАСа по-умолчанию пришло вознаграждение за рекомендацию Пудры, а вот Форвард 4-ю неделю всё никак "не мычит, ни телится", не хочет видать делится), всё на какой-то техсбой списывают, и одно и тоже талдычат, мол ожидайте...
При этом не преминули позвонить и снова предложить открыть кококредитку, и это при уже открытой. Мож действительно у них сбой))
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:22
avjej
Здравствуйте.
Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, пожалуйста. Мы проверим инфу и в ближайшее время предоставим обратную связь.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:26
Support BForward, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:46
Support BForward
В ИБ можно открыть онлайн-депо с правом досрочного закрытия, это хорошо.
Но нельзя его закрыть досрочно, нет такой кнопки.
Горячка посылает в отделение, которых кот наплакал.
Где логика ?
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:50
Менше будуть достроково закривати...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:51
mustbe ну брать, это не отдавать вот и вся логика
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