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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3995399639973998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
94
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:В ИБ можно открыть онлайн-депо с правом досрочного закрытия, это хорошо.
Но нельзя его закрыть досрочно, нет такой кнопки.
Горячка посылает в отделение, которых кот наплакал.
Где логика ?

Традиція-с. Ще в часи тільки розривних депо мені раз не зняли автопрол і продовжили депо. А як хотів розірвати, то виявилось, що сіє можна зробити тільки в 1(одному) спеціяльному відділенні в Києві, і лиш в будній день, хоч воно працювало в суботу :)
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chipmunk
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  #<1 ... 3995399639973998
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