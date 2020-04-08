Традиція-с. Ще в часи тільки розривних депо мені раз не зняли автопрол і продовжили депо. А як хотів розірвати, то виявилось, що сіє можна зробити тільки в 1(одному) спеціяльному відділенні в Києві, і лиш в будній день, хоч воно працювало в суботу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Традиція-с. Ще в часи тільки розривних депо мені раз не зняли автопрол і продовжили депо. А як хотів розірвати, то виявилось, що сіє можна зробити тільки в 1(одному) спеціяльному відділенні в Києві, і лиш в будній день, хоч воно працювало в суботу
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