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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:14
mustbe написав:
В ИБ можно открыть онлайн-депо с правом досрочного закрытия, это хорошо.
Но нельзя его закрыть досрочно, нет такой кнопки.
Горячка посылает в отделение, которых кот наплакал.
Где логика ?
Традиція-с. Ще в часи тільки розривних депо мені раз не зняли автопрол і продовжили депо. А як хотів розірвати, то виявилось, що сіє можна зробити тільки в 1(одному) спеціяльному відділенні в Києві, і лиш в будній день, хоч воно працювало в суботу
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chipmunk
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29
Свершилось.
Оформил КоКо дебетовую визу. Просили 2 номера - рабочий и знакомого.
Осталось позвонить на ГЛ активировать и получить пин. Просил отключить страховку, а смс оставить. Распечатали договор, а там и смс отключены. Говорят на ГЛ можно подключить. Они вообще нужны, без подключения смс я смогу перейти на пуши?
Ещё предлагали кредитку, но из-за ихнего прозвона по всем номерам отказался. Хотя, может и с 0 лимитом есть смысл оформить.
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Striker
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:31
Striker написав:
Просили 2 номера - рабочий и знакомого.
Где вы такое конченое отделение нашли? Для дебетовой карты это не нужно, вот совсем! При активации попросите СМС включить.
И рано вы из отделения ушли. После активации по телефону минут через 10 удобно сразу сменить пин для карты в банкомате Форварда.
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Vorlon
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:37
Striker
смс нужны, кредитка тоже нужна
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omb
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:43
Vorlon написав: Striker написав:
Просили 2 номера - рабочий и знакомого.
Где вы такое конченое отделение нашли? Для дебетовой карты это не нужно, вот совсем! При активации попросите СМС включить.
И рано вы из отделения ушли. После активации по телефону минут через 10 удобно сразу сменить пин для карты в банкомате Форварда.
Я знаю, что не нужно, но зачем-то спросили. А зачем менять пин?
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Striker
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:46
omb написав:Striker
смс нужны, кредитка тоже нужна
Нужна.
Но гестапо ихнее проходить не хочу.
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Striker
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:58
Striker написав:
Я знаю, что не нужно, но зачем-то спросили. А зачем менять пин?
А вы зачем-то ответили... У вас всего несколько карт? У меня уже не один десяток и все пин-коды напряжно запомнить...
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03
clientage написав:Support BForward
, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?
Всьо. Пропал представитель.
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rollo
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