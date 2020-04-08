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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3995399639973998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 449
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
95
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:В ИБ можно открыть онлайн-депо с правом досрочного закрытия, это хорошо.
Но нельзя его закрыть досрочно, нет такой кнопки.
Горячка посылает в отделение, которых кот наплакал.
Где логика ?

Традиція-с. Ще в часи тільки розривних депо мені раз не зняли автопрол і продовжили депо. А як хотів розірвати, то виявилось, що сіє можна зробити тільки в 1(одному) спеціяльному відділенні в Києві, і лиш в будній день, хоч воно працювало в суботу :)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8540
З нами з: 15.04.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 529 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:29

Свершилось. :) Оформил КоКо дебетовую визу. Просили 2 номера - рабочий и знакомого. :shock: Осталось позвонить на ГЛ активировать и получить пин. Просил отключить страховку, а смс оставить. Распечатали договор, а там и смс отключены. Говорят на ГЛ можно подключить. Они вообще нужны, без подключения смс я смогу перейти на пуши?
Ещё предлагали кредитку, но из-за ихнего прозвона по всем номерам отказался. Хотя, может и с 0 лимитом есть смысл оформить.
Striker
 
Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:31

  Striker написав:Просили 2 номера - рабочий и знакомого.

Где вы такое конченое отделение нашли? Для дебетовой карты это не нужно, вот совсем! При активации попросите СМС включить.

И рано вы из отделения ушли. После активации по телефону минут через 10 удобно сразу сменить пин для карты в банкомате Форварда.
Vorlon
 
Повідомлень: 8211
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Подякували: 833 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:37

Striker смс нужны, кредитка тоже нужна :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 939
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:43

  Vorlon написав:
  Striker написав:Просили 2 номера - рабочий и знакомого.

Где вы такое конченое отделение нашли? Для дебетовой карты это не нужно, вот совсем! При активации попросите СМС включить.

И рано вы из отделения ушли. После активации по телефону минут через 10 удобно сразу сменить пин для карты в банкомате Форварда.

Я знаю, что не нужно, но зачем-то спросили. А зачем менять пин?
Striker
 
Повідомлень: 303
З нами з: 15.02.20
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Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:46

  omb написав:Striker смс нужны, кредитка тоже нужна :)

Нужна. :cry: Но гестапо ихнее проходить не хочу.
Striker
 
Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 17:58

  Striker написав:Я знаю, что не нужно, но зачем-то спросили. А зачем менять пин?

А вы зачем-то ответили... У вас всего несколько карт? У меня уже не один десяток и все пин-коды напряжно запомнить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:03

  clientage написав:Support BForward, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?

Всьо. Пропал представитель. :|
rollo
 
Повідомлень: 519
З нами з: 20.10.19
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Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 3995399639973998
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