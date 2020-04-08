|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:34
rollo написав: clientage написав:Support BForward
, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?
Всьо. Пропал представитель.
Блин, не успел. От демон, прошмыгнул таки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31045
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2476 раз.
- Подякували: 3615 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:20
clientage ну это итак прогресс!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:45
На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?
Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:40
vitaliy_berdinskikh написав:
На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?
Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.
Тут другой вопрос.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17872
|2513446
|
|
|84440
|9936486
|
Вів 14 кві, 2020 22:38
Hella
|
|15826
|2204879
|
|