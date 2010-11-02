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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3996399739983999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 449
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
95
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:34

  rollo написав:
  clientage написав:Support BForward, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?

Всьо. Пропал представитель. :|

Блин, не успел. От демон, прошмыгнул таки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:20

clientage ну это итак прогресс!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?

Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:40

  vitaliy_berdinskikh написав:На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?

Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.

Тут другой вопрос.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите пожалуйста по "за кредитные / за свои"
я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?
то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?
Спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?

Можете, как раз потому что можно использовать, погасить и снова использовать.

  cohan написав:то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?

Превысит, но не првысит 1000 грн, потому что это максимальная сумма кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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- касове обслуговування: 09:00 - 16:30.
01 травня 2020 р. – вихідний день.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:15

  ingtrans написав:
  cohan написав:я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?

Можете, как раз потому что можно использовать, погасить и снова использовать.

  cohan написав:то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?

Превысит, но не првысит 1000 грн, потому что это максимальная сумма кешбэка.


ага, но, если не ошибаюсь, 1000 грн по каждой категории же? или по всем суммарно?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:ага, но, если не ошибаюсь, 1000 грн по каждой категории же? или по всем суммарно?

Суммарно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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