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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:34
rollo написав: clientage написав:Support BForward
, плиииз, а как регулярно получать по кредитке: сумму задолженности в грейсе и ОМП?
Как можно подписаться на ежемесячное получение Выписки на мыло для Коко-кредитки? Сколько это стоит?
Почему нет подобной инф-и ни в апликухе, ни в ИБ, ни в Телеге?
Всьо. Пропал представитель.
Блин, не успел. От демон, прошмыгнул таки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 кві, 2020 19:20
clientage ну это итак прогресс!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:45
На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?
Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.
Mind the gap.
- UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:40
vitaliy_berdinskikh написав:
На Минфине есть его контакты, зачем вы его тут ловите?
Я недавно решал свой вопрос с переводом - все нашлось буквально за пол дня.
Тут другой вопрос.
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rollo
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:43
подскажите пожалуйста по "за кредитные / за свои"
я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?
то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?
Спасибо!
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cohan
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:50
cohan написав:
я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?
Можете, как раз потому что можно использовать, погасить и снова использовать.
cohan написав:
то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?
Превысит, но не првысит 1000 грн, потому что это максимальная сумма кешбэка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:55
Шановні клієнти!
Звертаємо Вашу увагу на графік роботи відділень у святкові дні квітня-травня 2020 р.
20 квітня 2020 р. – вихідний день.
30 квітня 2020 р.:
- обслуговування клієнтів: 09:00 - 17:00;
- касове обслуговування: 09:00 - 16:30.
01 травня 2020 р. – вихідний день.
08 травня 2020 р.:
- обслуговування клієнтів: 09:00 - 17:00;
- касове обслуговування: 09:00 - 16:30...
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:15
ingtrans написав: cohan написав:
я не могу в месяц потратить кредитных больше чем кредитный лимит, так же?
Можете, как раз потому что можно использовать, погасить и снова использовать.
cohan написав:
то есть если израсходовать, пополнить, и снова расходовать, общая сумма кешбека не превысит начисления на кредитный лимит (а не на израсходованные) ?
Превысит, но не првысит 1000 грн, потому что это максимальная сумма кешбэка.
ага, но, если не ошибаюсь, 1000 грн по каждой категории же? или по всем суммарно?
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cohan
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:20
cohan написав:
ага, но, если не ошибаюсь, 1000 грн по каждой категории же? или по всем суммарно?
Суммарно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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