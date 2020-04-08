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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4003400440054006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 449
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
95
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 21:51

  mephala написав:
  chipmunk написав:Хм, в додаток зайти не можу, в сільпо платить не хоче... Тільки в мене трабли?

у меня альфовской картой не захотело платить 10 минут назад через приложуху сильпо.

Приложуха сильпо бывает отваливается наглухо.
Вчера днём пробовал платить:
1 попытка даже не предложило вариант оплаты приложением
2 попытка уже предложило, но долго думало, и выдало ошибку
3 попытка - оплатил гугл-пеем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:35

Вкладчик1234
Отваливается если их сеть использовать в магазе.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:19

Вкладчик1234 стоишь возле кассы и сканируешь кьюркод, с 3ей попытки все проходит)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 23:23

  omb написав:стоишь возле кассы и сканируешь кьюркод, с 3ей попытки все проходит)

1. В 99% случаев всё проходит с первого раза за секунду
2. Обычно, и в этот раз, я был на кассе самообслуживания. Там почти всегда есть свободные кассы (особенно сейчас, когда "дозируют" входящих)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 11125
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  #<1 ... 4003400440054006
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