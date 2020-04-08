Приложуха сильпо бывает отваливается наглухо.
Вчера днём пробовал платить:
1 попытка даже не предложило вариант оплаты приложением
2 попытка уже предложило, но долго думало, и выдало ошибку
3 попытка - оплатил гугл-пеем
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Додано: Суб 18 кві, 2020 21:51
Приложуха сильпо бывает отваливается наглухо.
Вчера днём пробовал платить:
1 попытка даже не предложило вариант оплаты приложением
2 попытка уже предложило, но долго думало, и выдало ошибку
3 попытка - оплатил гугл-пеем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:35
Вкладчик1234
Отваливается если их сеть использовать в магазе.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 22:19
Вкладчик1234 стоишь возле кассы и сканируешь кьюркод, с 3ей попытки все проходит)
Додано: Нед 19 кві, 2020 23:23
1. В 99% случаев всё проходит с первого раза за секунду
2. Обычно, и в этот раз, я был на кассе самообслуживания. Там почти всегда есть свободные кассы (особенно сейчас, когда "дозируют" входящих)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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