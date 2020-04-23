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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:26
Striker написав:
Был недавно спор на эту тему
на єту тему не нуна спорить
Тут нуна понять, осознать и правильно пользоваться
А вот у Фарсика тут засада
У меня 1й ПП(90 дн) со 2го мая. Он (1й ПП), кстати, совпадает со 2м ПП (60дн). Это все понимают? Ни один менагер в отд-и на Саксе (Киев) так и не въехали в мой вопрос про это совпадение. Все посоветовали картой не пользоваться 90 дн после 1й покупки, и хоть застрелись
А тут 8% на еду... агааа, щаззз
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 кві, 2020 21:12
Striker написав: Flamingo написав: Striker написав:
Сейчас появится Flamingo и расскажет как нужно правильно гаситься.
Был недавно спор на эту тему.
Да не было никакого спора. Если вы запамятовали я как раз написал, что Вам и вам подобным не стоит пытаться гаситься в РД после чего Вам не понравился мой оборот "Вы и вам подобные"а потому предложили дискуссию по данному вопросу прекратить, но сейчас меня зачем-то решили протроллить. Ну-ну
Вот возьму теперь принципиально погашу Пудру 27-го и Аллу 30-го (РД 3-е число).
И правильно. Но ток до обеда, плиииз
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:36
Скунса надо гасить в РД-1.
Впрочем - возможно, зависит от карты.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:17
newset написав:
Интересно, т.е. Банк одновременно кредитует депозитный счет вкладчика, блокирует сумму на карте через интернет-эквайера/МПС, а затем запрашивает дебит-операцию со счета клиента в другом Банке? Не слишком уж рискованно для Банка?
Скунс - фраер, поэтому все ок.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:56
clientage написав: Striker написав:
Был недавно спор на эту тему
на єту тему не нуна спорить
Тут нуна понять, осознать и правильно пользоваться
А вот у Фарсика тут засада
У меня 1й ПП(90 дн) со 2го мая. Он (1й ПП), кстати, совпадает со 2м ПП (60дн). Это все понимают? Ни один менагер в отд-и на Саксе (Киев) так и не въехали в мой вопрос про это совпадение. Все посоветовали картой не пользоваться 90 дн после 1й покупки, и хоть застрелись
А тут 8% на еду... агааа, щаззз
Задолженность должна быть погашена на утро РД.
Поэтому - в раб. день перед РД закиньте.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:58
Если две Коко дебетки, то КБ по как-то одной или по обеим?
Или на той, по которой приходило смс?
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