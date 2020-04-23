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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4009401040114012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Был недавно спор на эту тему

на єту тему не нуна спорить
Тут нуна понять, осознать и правильно пользоваться
А вот у Фарсика тут засада :)

У меня 1й ПП(90 дн) со 2го мая. Он (1й ПП), кстати, совпадает со 2м ПП (60дн). Это все понимают? Ни один менагер в отд-и на Саксе (Киев) так и не въехали в мой вопрос про это совпадение. Все посоветовали картой не пользоваться 90 дн после 1й покупки, и хоть застрелись :) А тут 8% на еду... агааа, щаззз :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:10

  Flamingo написав:
  Striker написав:Сейчас появится Flamingo и расскажет как нужно правильно гаситься. :)
Был недавно спор на эту тему.

Да не было никакого спора. Если вы запамятовали я как раз написал, что Вам и вам подобным не стоит пытаться гаситься в РД после чего Вам не понравился мой оборот "Вы и вам подобные"а потому предложили дискуссию по данному вопросу прекратить, но сейчас меня зачем-то решили протроллить. Ну-ну ;)

Вот возьму теперь принципиально погашу Пудру 27-го и Аллу 30-го (РД 3-е число). :o
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:12

  Striker написав:
  Flamingo написав:
  Striker написав:Сейчас появится Flamingo и расскажет как нужно правильно гаситься. :)
Был недавно спор на эту тему.

Да не было никакого спора. Если вы запамятовали я как раз написал, что Вам и вам подобным не стоит пытаться гаситься в РД после чего Вам не понравился мой оборот "Вы и вам подобные"а потому предложили дискуссию по данному вопросу прекратить, но сейчас меня зачем-то решили протроллить. Ну-ну ;)

Вот возьму теперь принципиально погашу Пудру 27-го и Аллу 30-го (РД 3-е число). :o

И правильно. Но ток до обеда, плиииз :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:16

  clientage написав:И правильно. Но ток до обеда, плиииз :)

Пимпой с Форварда?)
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:36

Скунса надо гасить в РД-1.
Впрочем - возможно, зависит от карты.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:17

  newset написав:Интересно, т.е. Банк одновременно кредитует депозитный счет вкладчика, блокирует сумму на карте через интернет-эквайера/МПС, а затем запрашивает дебит-операцию со счета клиента в другом Банке? Не слишком уж рискованно для Банка?

Скунс - фраер, поэтому все ок.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:56

  clientage написав:
  Striker написав:Был недавно спор на эту тему

на єту тему не нуна спорить
Тут нуна понять, осознать и правильно пользоваться
А вот у Фарсика тут засада :)

У меня 1й ПП(90 дн) со 2го мая. Он (1й ПП), кстати, совпадает со 2м ПП (60дн). Это все понимают? Ни один менагер в отд-и на Саксе (Киев) так и не въехали в мой вопрос про это совпадение. Все посоветовали картой не пользоваться 90 дн после 1й покупки, и хоть застрелись :) А тут 8% на еду... агааа, щаззз :)

Задолженность должна быть погашена на утро РД.
Поэтому - в раб. день перед РД закиньте.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:58

Если две Коко дебетки, то КБ по как-то одной или по обеим?
Или на той, по которой приходило смс?
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 4009401040114012
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