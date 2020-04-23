|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13
greenozon написав:clientage
що таке нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31110
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2482 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|932
|125694
|
П'ят 24 кві, 2020 18:40
Aps
|
|84691
|9971019
|
П'ят 24 кві, 2020 18:10
Vorlon
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6428
|1447413
|
|