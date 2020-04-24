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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4012401340144015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13

  greenozon написав:clientage

що таке нуна?


... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:28

Не стал ждать до последнего и потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы. Деньги не зашли и увеличился только авторизационный остаток?
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

)
  Striker написав:...потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы.
А при чём тут Форвард, если надо мониторить Пудру :D И как проводится пимпой Тас надо читать в профильной теме.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:35

Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:45

  MASolomko написав:)
  Striker написав:...потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы.
А при чём тут Форвард, если надо мониторить Пудру :D И как проводится пимпой Тас надо читать в профильной теме.

Ну, на Пудре погасилось в 0. Тут я написал, потому что интересует, когда Форвард у себя проведёт. Но если в ТАСе это пофиг, то уже не интересует)
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:47

  clientage написав:Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )

В 6 утра загасил, пойдёт? :)
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:05

  Striker написав:
  clientage написав:Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )

В 6 утра загасил, пойдёт? :)

Пойдет
Но вот совсем не хи-хи тоже :)
Т.е. ранние/ночные отправки тоже могут теряться, их часто ставят в очередь на обработку, а при открытии опердня (в 9:00) начинают обработку текущих отправок, а вот очереди обрабатываются чуть ли не вручную, после обеда... а на полный желудок операционистка уже ничо толком делать не хочет -- вообщем риск повышенный, шо потеряют, залочат, неразлочат или просто "ой забыла" :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:В 6 утра загасил, пойдёт? :)
Прочёл в одной из профильных тем, что если делать списание до начала опердня, то % за доходность за предыдущий день могут не засчитать... Ну опять же это надо знать банки, которые этим мутят)
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  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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