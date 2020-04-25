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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13
greenozon написав:clientage
що таке нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:28
Не стал ждать до последнего и потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы. Деньги не зашли и увеличился только авторизационный остаток?
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:33
)
Striker написав:
...потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы.
А при чём тут Форвард, если надо мониторить Пудру
И как проводится пимпой Тас надо читать в профильной теме.
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MASolomko
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:35
Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:45
MASolomko написав:
)
Striker написав:
...потянул с утра пимпой на Пудру с Форварда. В выписке Форварда до сих пор нет проводки этой суммы.
А при чём тут Форвард, если надо мониторить Пудру
И как проводится пимпой Тас надо читать в профильной теме.
Ну, на Пудре погасилось в 0. Тут я написал, потому что интересует, когда Форвард у себя проведёт. Но если в ТАСе это пофиг, то уже не интересует)
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:47
clientage написав:
Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )
В 6 утра загасил, пойдёт?
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Striker
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:05
Striker написав: clientage написав:
Ну проводка у Фарсика для Таси -- пофиг.
А если и решили седня гаситься, то лучше это в опервремя делать, до 18:00. Но думаю все будит харашо )
В 6 утра загасил, пойдёт?
Пойдет
Но вот совсем не хи-хи тоже
Т.е. ранние/ночные отправки тоже могут теряться, их часто ставят в очередь на обработку, а при открытии опердня (в 9:00) начинают обработку текущих отправок, а вот очереди обрабатываются чуть ли не вручную, после обеда... а на полный желудок операционистка уже ничо толком делать не хочет -- вообщем риск повышенный, шо потеряют, залочат, неразлочат или просто "ой забыла"
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:29
Striker написав:
В 6 утра загасил, пойдёт?
Прочёл в одной из профильных тем, что если делать списание до начала опердня, то % за доходность за предыдущий день могут не засчитать... Ну опять же это надо знать банки, которые этим мутят)
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Додано: Суб 25 кві, 2020 09:57
clientage написав:
будит
давайте новий ролік!
хіхі клієнти смішні
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Додано: Нед 26 кві, 2020 07:58
Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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