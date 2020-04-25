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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4013401440154016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:28

  proftpd66 написав:Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?

Нет
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:55

  proftpd66 написав:Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?

Раньше было достаточно практически во всех банках. Потом банки поменяли свою риторику, мол договор по депо доказывает только источник происхождения средств на сумму полученных %. А по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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