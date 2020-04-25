Нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:28
Нет
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:55
Раньше было достаточно практически во всех банках. Потом банки поменяли свою риторику, мол договор по депо доказывает только источник происхождения средств на сумму полученных %. А по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
|